«Влезли в историю». Куликов рассказал, как американцы загнали сами себя в ловушку

Часть американского правящего класса уже понимает, что США, развязывая украинский конфликт, втягивают человечество в третью мировую войну. И хотя они понимают, что эта история может оказаться для Америки гораздо хуже, чем Афганистан, выйти из игры Вашингтон уже не может.
Такое мнение в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» высказал политолог и телеведущий Дмитрий Куликов.
«Все, что они наделали до этого, уже равносильно и суммарно тянет на очень серьезное международное преступление. И фактически – это вовлечение человечества в третью мировую войну. Они авторы этого вовлечения», – убежденно заявил член Зиновьевского клуба медиагруппы «Россия сегодня».
Сами западные политики, напомнил Куликов, ранее признавались, что изначально не собирались выполнять условия Минских соглашений, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине.
На протяжении восьми лет американские и европейские политики делали все для того, чтобы гражданская война внутри Украины продолжалась как можно дольше. Сейчас это становится общеизвестным фактом.
И в свете этого уже нет нужды объяснять кому-то, зачем Россия в конце концов начала специальную военную операцию. Западные политики уже сами все объяснили, не оставив ни у кого сомнений, что именно их усилиями локальный конфликт стал региональным. А теперь они готовятся перевести его на новый этап.
Американские журналисты уже заявляют о том, что Россия одерживает верх над Украиной, несмотря на то, что ту поддерживает весь коллективный Запад. И в США задаются вопросом, кто вовлек американцев в это противостояние.
«Им теперь надо принять решение: они прямо входят в конфликт, для того, чтобы добиться победы?» – объясняет Куликов.
Изначально работая на обострение конфликта, убежден эксперт, Штаты были убеждены, что Россия быстро потерпит поражение. Там не ожидали, что боевые действия так затянутся.
А теперь уже США не могут выбраться из ловушки, в которую загнали себя сами, несмотря на понимание того, какая опасность грозит уже им самим.