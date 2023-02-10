«Влезли в историю». Куликов рассказал, как американцы загнали сами себя в ловушку

И в свете этого уже нет нужды объяснять кому-то, зачем Россия в конце концов начала специальную военную операцию. Западные политики уже сами все объяснили, не оставив ни у кого сомнений, что именно их усилиями локальный конфликт стал региональным. А теперь они готовятся перевести его на новый этап.