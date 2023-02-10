Иллюзионист Амаяк Акопян объяснил, почему Америка завидует России

Советский и российский иллюзионист Амаяк Акопян прокомментировал отношения США и России. Он предположил, почему Америка завидует РФ.
Акопян подчеркнул, что активно следит за политической повесткой в мире. По его мнению, США завидуют России из-за уровня культуры.
«В России театральные школы самые лучшие, а там – сброд, шпана одна. В основном туда приезжали убийцы и гангстеры, а Россия была великой всегда», — цитирует фокусника «МК».
Он заявил, что объездил свыше 70 стран. По его наблюдениям, русской культурой восхищаются многие иностранцы.
Иллюзионист добавил, что американцы придумали свою страну. Теперь они запугиваю другие государства, угрожая санкциями.