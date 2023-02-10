Кремль может без затруднений наказать Белый дом и Новергию за подрывы «Северных потоков». Об этом заявил политолог Яков Кедми.
Во время эфира передачи «Соловьев Live» он на пальцах перечислил слабые места Вашингтона. Москве следует ударить по коммуникациям и энергетическим сферам Осло и Соединенных Штатов Америки, с уверенностью подчеркнул эксперт.
«Сколько подводных кабелей идут из Штатов? <…> Как устроена норвежская нефтегазовая промышленность? Что происходит в портах США и Норвегии?» — указал Кедми.
Благодаря российским дипломатам Кремлю удалось сорвать планы западного мира по изоляции Москвы. Об этом прежде заявил президент РФ Владимир Путин.