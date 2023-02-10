ЗАГСы ХМАО в День всех влюбленных будут работать по всему округу

Желание заключать браки в особенную или зеркальную дату в регионе сохраняется. Так, на 14 февраля, в День всех влюбленных, в Югре 69 молодых пар подали заявление на совершение бракосочетания, и ведомство пошло им навстречу, отметила начальник управления записи гражданского состояния аппарата губернатора ХМАО Евгения Мальцева.