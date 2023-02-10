С Новым Годом!

ЗАГСы ХМАО в День всех влюбленных будут работать по всему округу

Общество
ЗАГСы ХМАО в День всех влюбленных будут работать по всему округу

Все отделы записи актов гражданского состояния в Югре будут осуществлять прием 14 февраля, ради Дня всех влюбленных. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Как пишет информационно-аналитический интернет портал «Ugra-news», согласно рабочему графику, 14 февраля для ЗАГСов – выходной день. Однако эта дата имеет большую популярность среди брачующихся, поэтому в ведомстве решили открыть отделы по всему Ханты-Мансийскому автономному округу.

Желание заключать браки в особенную или зеркальную дату в регионе сохраняется. Так, на 14 февраля, в День всех влюбленных, в Югре 69 молодых пар подали заявление на совершение бракосочетания, и ведомство пошло им навстречу, отметила начальник управления записи гражданского состояния аппарата губернатора ХМАО Евгения Мальцева.

#день всех влюбленных #югра #загсы

Трансляция медиагруппы "Патриот"