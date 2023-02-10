Читатели The Guardian сорвались на Зеленского за просьбу поставить ВСУ британские истребители

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от ЕС отправить Киеву британские истребители. Читатели ежедневника The Guardian возмутились наглости и глупости политика.
Многие комментаторы уличили главу украинского государства в намеренной эскалации конфликта, поскольку уверены, что самолеты никак не приблизят победу ВСУ над российской армией. Длительная подготовка пилотов и отсутствие инфраструктуры на Украине для обеспечения техобслуживания самолетов займут несколько лет, подчеркнули юзеры.
«Какие британские истребители на Украину? Зеленский спятил со своими мольбами! Кроме того, какие три миллиарда долларов наших британских денег у Киева?» — возмутился один из читателей.
Другой добавил, что у Британии не так много истребителей на службе. Кроме того, нынешняя ситуация на Украине стала результатом решения Киева по Донбассу, заключили пользователи Сети.