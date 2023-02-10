Глава киевского режима должен быть посетить только Великобританию, рассказали авторы материала. Но когда представители прессы начали рассказывать о поездке Зеленского в Британию, французский президент Эммануэль Макрон сразу же пригласил коллегу в свое государство. Из-за этого мероприятия он даже отменил поход в театр с супругой.