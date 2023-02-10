Politico: изначально Париж не планировал приглашать Зеленского

Правительство Франции изначально не планировало приглашать в Париж президента Украины Владимира Зеленского. Такую правду раскрыли обозреватели издания Politico.
Глава киевского режима должен быть посетить только Великобританию, рассказали авторы материала. Но когда представители прессы начали рассказывать о поездке Зеленского в Британию, французский президент Эммануэль Макрон сразу же пригласил коллегу в свое государство. Из-за этого мероприятия он даже отменил поход в театр с супругой.
Решение позвать Зеленского в Париж было принято абсолютно спонтанно. В этом прежде признался один из представителей Елисейского дворца.