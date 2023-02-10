Интерактивные панели приобретут для школ Татарстана

Министерство образования и науки Республики Татарстан выделит 52,5 миллиона рублей на покупку 111 интерактивных панелей. Оборудование будет приобретено в рамках реализации национального проекта «Образование».
Действие соглашения рассчитано до конца 2023 года. Однако первый тестовый комплекс исполнитель обязан поставить в течение 35 дней после заключения контракта, сообщает интернет-газета «Реальное время». Остальное оборудование должно быть размещено в школах до 30 июня 2023 года.
Интерактивные панели дадут возможность подключаться к интернету проводным и беспроводным способом, передавать изображения с различных устройств. Также они должны иметь объем памяти не менее 32 Гб.