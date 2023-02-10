Express: приезд Зеленского заставил «покраснеть» от стыда чиновников Евросоюза

Как пишет Express, утечка произошла из-за сообщения представителя президента Европарламента Роберта Метсолы. Сотрудник кабинета в социальных сетях подтвердил слухи о приезде украинского лидера, поставив под угрозу все мероприятие, рассказала Сачена.