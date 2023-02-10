Express: приезд Зеленского заставил «покраснеть» от стыда чиновников Евросоюза

Поездка президента Украины Владимира Зеленского чуть не обернулась скандалом для европейских чиновников, сообщает Express.
Обозреватель Астха Сачена рассказала об нарушении протокола безопасности в Брюсселе.
«Брюссель остался с “красным лицом” из-за серии нарушений безопасности во время визита Владимира Зеленского на этой неделе. Европейский парламент обвинили в том, что он поставил под угрозу жизнь украинского президента после того, как просочились подробности насчет его выступления», — цитирует «ПолитРоссия» британского автора.
Как пишет Express, утечка произошла из-за сообщения представителя президента Европарламента Роберта Метсолы. Сотрудник кабинета в социальных сетях подтвердил слухи о приезде украинского лидера, поставив под угрозу все мероприятие, рассказала Сачена.