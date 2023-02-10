Байден ответил на вопрос о своем выдвижении на президентские выборы в 2024 году

Американский президент Джо Байден признался, что пока не готов принять решение о своем выдвижении на выборы в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью CNN.
Журналист телеканала CNN поинтересовался у лидера США, что ему мешает принять решение об участии в следующих президентских выборах.
«Я просто не готов сделать это», — заявил Байден.
Президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на осень 2024 года. Ранее о своем выдвижении объявил бывший американский президент Дональд Трамп. При этом многие аналитики уверены, что Байден примет решение в ближайшее время.