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Байден ответил на вопрос о своем выдвижении на президентские выборы в 2024 году

Политика
Байден ответил на вопрос о своем выдвижении на президентские выборы в 2024 году

Американский президент Джо Байден признался, что пока не готов принять решение о своем выдвижении на выборы в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Журналист телеканала CNN поинтересовался у лидера США, что ему мешает принять решение об участии в следующих президентских выборах.

«Я просто не готов сделать это», — заявил Байден.

Президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на осень 2024 года. Ранее о своем выдвижении объявил бывший американский президент Дональд Трамп. При этом многие аналитики уверены, что Байден примет решение в ближайшее время.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"