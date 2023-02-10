Путин объяснил, благодаря кому России удалось сорвать планы Запада по ее изоляции

Усилия российских дипломатов увенчались успехом, так как официальная Москва сорвала планы коллективного Запада по изоляции государства. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
По словам лидера, российская сторона также преуспела в налаживании диалога с большей частью мирового сообщества. Об этом Путин заявил, поздравляя граждан РФ, работающих в дипломатической сфере.
«Во многом благодаря вашим усилиям уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества», — указал глава государства.
Ранее Путин объяснил, что ради выживания Россия должна приспособиться и жить по правилам коллективного Запада. С волками жить — по-волчьи выть, отметил президент.