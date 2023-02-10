Власти Харьковской области заявили о повреждении критически важных объектов инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры Харьковской области были повреждены. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram заявил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
Глава ОВА подчеркнул, что в самом Харькове прозвучало около десяти взрывов. Из-за повреждения объектов инфраструктуры на территории региона начали фиксироваться перебои с электричеством. Предполагается, что в ближайшее время в Харьковской области также могут возникнуть проблемы с водоснабжением и отоплением. На месте взрывов работают экстренные службы, специалисты пытаются исправить ситуацию.
Украина начала испытывать серьезную нехватку электроэнергии после повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановить их работу в ближайшее время не представляется возможным.