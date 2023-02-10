Власти Харьковской области заявили о повреждении критически важных объектов инфраструктуры

Глава ОВА подчеркнул, что в самом Харькове прозвучало около десяти взрывов. Из-за повреждения объектов инфраструктуры на территории региона начали фиксироваться перебои с электричеством. Предполагается, что в ближайшее время в Харьковской области также могут возникнуть проблемы с водоснабжением и отоплением. На месте взрывов работают экстренные службы, специалисты пытаются исправить ситуацию.