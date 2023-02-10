РИА Новости: уловка Зеленского с «призраком Киева» не сработала в Британии

Президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь главной цели своей поездки по Европе — получить истребители.
Первым этапом стала встреча Зеленского с королем Великобритании Карлом III и премьером Риши Сунаком. Украинский лидер даже подарил палате общин авиационный шлем, по слухам принадлежавший «призраку Киева» — летчику, который якобы сбил множество самолетов ВКС России.
Но эта уловка не сработала — Лондон предпочел отложить решение об истребителях. Представитель британского премьера смог лишь пообещать Зеленскому «изучить вопрос».
Встреча главы Украины с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже так же не принесла ощутимого результата. Зеленский получил лишь очередные заверения, что Европа «продолжит поддерживать Киев».