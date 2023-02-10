Прокуратура проверила качество питьевой воды во Владимирской области

Жители поселка Бавлены во Владимирской области пожаловались на плохую водопроводную воду. После этого Кольчугинская межрайонная прокуратура проверила выполнение муниципальным предприятием «Коммунальник» норм закона при оказании услуги водоснабжения.
Как пишет издание «Владимирские ведомости» бавленцы сообщили в Роспотребнадзор о низком качестве питьевой воды, и лабораторная экспертиза подтвердила их заявление. Результаты анализов указывают на превышение содержания в воде железа, рассказали в областной прокуратуре.
В то же время МУП города Кольчугино «Коммунальник» не делал перерасчет платы за оказанную услугу неподобающего качества жителям населенного пункта. По итогам проверки главе предприятия было направлено представление, добавили в пресс-службе ведомства.