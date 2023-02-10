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Посол Григорьев указал на невыполненные обещания талибов при смене власти в Афганистане

Политика
Посол Григорьев указал на невыполненные обещания талибов при смене власти в Афганистане

Обязательства, взятые на себя талибами при смене руководства в Кабуле, так и остались не реализованы. Такую точку зрения озвучил глава российской дипломатической миссии в Душанбе Семен Григорьев.

По словам дипломата, «Талибан»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) обещал, что террористическая опасность, исходящая от этого государства, исчезнет. Однако ситуация в последнее время свидетельствует о том, что этого не случилось. Соответствующее заявление Григорьев сделал в ходе общения с журналистами РИА Новости.

«Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти, не выполнены», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Москва принимает участие в строительстве погранзаставы на границе между Таджикистаном и Афганистаном.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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Трансляция медиагруппы "Патриот"