Посол Григорьев указал на невыполненные обещания талибов при смене власти в Афганистане

Обязательства, взятые на себя талибами при смене руководства в Кабуле, так и остались не реализованы. Такую точку зрения озвучил глава российской дипломатической миссии в Душанбе Семен Григорьев.
По словам дипломата, «Талибан»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) обещал, что террористическая опасность, исходящая от этого государства, исчезнет. Однако ситуация в последнее время свидетельствует о том, что этого не случилось. Соответствующее заявление Григорьев сделал в ходе общения с журналистами РИА Новости.
«Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти, не выполнены», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Москва принимает участие в строительстве погранзаставы на границе между Таджикистаном и Афганистаном.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация