Посол Григорьев указал на невыполненные обещания талибов при смене власти в Афганистане

По словам дипломата, «Талибан»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) обещал, что террористическая опасность, исходящая от этого государства, исчезнет. Однако ситуация в последнее время свидетельствует о том, что этого не случилось. Соответствующее заявление Григорьев сделал в ходе общения с журналистами РИА Новости.