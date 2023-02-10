Значительное подорожание огурцов наблюдается в России с начала года

Также подорожали помидоры, цены на которые выросли почти на 30%. Отмечается, что такая ситуация связана с сезонностью и ростом тарифов на электроэнергию. Другими причинами является увеличением затрат на сортировку и других расходов, связанных с логистикой, поставками и т.д.