Повреждение объектов энергетической инфраструктуры произошло на подконтрольной Украине территории Запорожья. Об этом сообщил секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.
По его словам, в пятницу, 10 февраля, там было зафиксировано 17 ударов по энергообъектам. Куртев назвал это наибольшим показателем с февраля прошлого года.
«Атаковали объекты энергетической инфраструктуры», — сообщил он в Telegram.
Жители Запорожской области ранее помогли российским правоохранителям найти большую часть схронов ВСУ с оружием и боеприпасами. Это значительно повысит уровень безопасности в регионе, передает телеканал «360».