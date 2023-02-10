The Times: ВСУ могут использовать британские ракеты большой дальности для атаки на Крым

Украинские власти готовы использовать британские ракеты большой дальности для ударов по территории Крыма. Об этом говорится в публикации The Times со ссылкой на источники в военных кругах Украины.
Автор публикации подчеркивает, что подобный сценарий рискует стать серьезной эскалацией конфликта. Известно, что сейчас Лондон обсуждает, сколько ракет может передать Киеву. По предварительным данным, Британия готова отправить противокорабельные ракеты Harpoon с дальностью поражения до 240 километров или авиационные ракеты Storm Shadow с дальностью поражения 250 километров у экспортного варианта. Именно они могут быть использованы ВСУ для атаки на полуостров.
«Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму», — сказано в материале.
Издание отмечает, что передача таких дальнобойных ракет будет означать, что в поддержке Украины Британия пойдет дальше США, который отправляет снаряды меньшей дальности.