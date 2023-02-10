The Times: ВСУ могут использовать британские ракеты большой дальности для атаки на Крым

Автор публикации подчеркивает, что подобный сценарий рискует стать серьезной эскалацией конфликта. Известно, что сейчас Лондон обсуждает, сколько ракет может передать Киеву. По предварительным данным, Британия готова отправить противокорабельные ракеты Harpoon с дальностью поражения до 240 километров или авиационные ракеты Storm Shadow с дальностью поражения 250 километров у экспортного варианта. Именно они могут быть использованы ВСУ для атаки на полуостров.