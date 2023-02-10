Владимир Путин может принять участие в митинге-концерте 22 февраля в Лужниках

Масштабный митинг-концерт может быть проведен в Москве после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Предполагается, что мероприятие пройдет в спортивном комплексе «Лужники».
Источники издания РБК, знакомые с обсуждением вопроса, отмечают, что проведение мероприятия обсуждается в Кремле. Предполагается, что митинг-концерт станет своеобразным продолжением послания главы государства Федеральному собранию. Помимо митинг-концерта в Лужниках также могут организовать различные площадки на военно-патриотическую тематику, однако однозначного решения по этому вопросу принято не было.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о вероятности проведения мероприятия. Он заявил, что в настоящее время ему «пока нечего сказать» о нем. О проведении митинг-концерта могут объявить позднее.