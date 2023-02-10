Главред RT Симоньян назвала ужасом процесс переоформления документов после замужества

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что процесс переоформления документов после замужества — это «ужас».
С определенными трудностями ей пришлось столкнуться после заключения брака с Тиграном Кеосаяном. Сложнее всего далась именно замена важных документов.
«Никогда не хотела формально выходить замуж, потому что понимала — это ужас, но даже не думала, что такой. Это ужас-ужас-ужас с точки зрения формальных вещей», — цитирует российскую журналистку издание StarHit.
Симоньян и Кеосаян вместе с 2012 года, за это время у них родились две дочери и сын. 3 марта 2022 года они решили узаконить отношения, при этом главред уверена, что штамп в паспорте далеко не главное.
Певица Валерия ранее раскрыла секрет крепкого брака. По ее словам, одной из главных составляющих являются одинаковые увлечения и схожие взгляды на жизнь, передает телеканал «360».