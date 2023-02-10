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Главред RT Симоньян назвала ужасом процесс переоформления документов после замужества

Общество
Главред RT Симоньян назвала ужасом процесс переоформления документов после замужества

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что процесс переоформления документов после замужества — это «ужас».

С определенными трудностями ей пришлось столкнуться после заключения брака с Тиграном Кеосаяном. Сложнее всего далась именно замена важных документов.

«Никогда не хотела формально выходить замуж, потому что понимала — это ужас, но даже не думала, что такой. Это ужас-ужас-ужас с точки зрения формальных вещей», — цитирует российскую журналистку издание StarHit.

Симоньян и Кеосаян вместе с 2012 года, за это время у них родились две дочери и сын. 3 марта 2022 года они решили узаконить отношения, при этом главред уверена, что штамп в паспорте далеко не главное.

Певица Валерия ранее раскрыла секрет крепкого брака. По ее словам, одной из главных составляющих являются одинаковые увлечения и схожие взгляды на жизнь, передает телеканал «360».

#маргарита симоньян #документы #замужество #тигран кеосаян

Трансляция медиагруппы "Патриот"