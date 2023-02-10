Экс-госсекретарь Франции Лелуш обнулил шансы Украины на бесконечную поддержку Запада

Западные государства не смогут оказывать киевскому режиму бесконечную поддержку. К такому выводу пришел бывший государственный секретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш.
В публикации для газеты Le Figaro политик отметил, что время не на стороне Украины, поскольку показатели ВВП страны рухнули на 35%, а инфраструктура серьезно пострадала.
«Западные страны вот уже на протяжении года передают Украине ежемесячно по 5 миллиардов евро, помимо оружия. Но как долго еще и с какими последствиями это может продолжаться?» — задался вопросом Лелуш.
Напомним, президент Украины во время выступления перед британским парламентом вновь призвал оказать киевскому режиму помощь. Глава государства попросил предоставить ВСУ боевые самолеты.