Польское государство вновь изъявило желание спасти все человечество от злостной России. Вот только расплачиваться за гонор Варшавы, вероятно, придется всему европейскому континенту, считает журналист Максим Соколов.
Ранее глава Правительства Польши Матеуш Моравецкий сказал, что смысл жизни Варшавы и всей Европы заключается в поражении Москвы. Более того, он призвал не вести никаких разговоров с «террористическим государством», коим он считает Россию. Однако выступая от лица всего европейского мира, расплата может настигнуть не только Варшаву, пишет Соколов в статье для РИА Новости.
«Пламенный польский мессия, исполненный веры в свое высшее призвание, имеет шансы наломать дров не только на территории теперешних польских воеводств», — отметил обозреватель.
Ранее экс-глава Польши Александр Квасьневский сказал, что у Украины нет сил одержать верх над Москвой. В свою очередь Россия также якобы не имеет возможности победить Киев, уточнил он.