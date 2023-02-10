РИА Новости: за попытки Польши «спасти мир» от России расплачиваться придется всей Европе

Ранее глава Правительства Польши Матеуш Моравецкий сказал, что смысл жизни Варшавы и всей Европы заключается в поражении Москвы. Более того, он призвал не вести никаких разговоров с «террористическим государством», коим он считает Россию. Однако выступая от лица всего европейского мира, расплата может настигнуть не только Варшаву, пишет Соколов в статье для РИА Новости.