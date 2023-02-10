Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска призвала Ахеджакову уехать из России

Польская актриса Барбара Брыльска высказалась о снятии спектаклей с участием Лии Ахеджаковой в «Современнике». Она призвала артистку уехать из России.
Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» считает, что «эти коммунисты, проклятые богом люди» не оставят в покое 84-летнюю актрису. Поэтому она посоветовала подруге с антироссийской позицией бежать из страны.
«Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — заявила Брыльска в разговоре с порталом «Абзац».
Последний спектакль с участием Ахеджаковой «Игра в джин» убрали в «Современнике». Партнер артистки по сцене Василий Бочкарев считает решение московского театра предсказуемым.