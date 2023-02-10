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AFP: Макрон проговорился о планах лишить Путина ордена Почетного легиона

Политика
AFP: Макрон проговорился о планах лишить Путина ордена Почетного легиона

Российский лидер Владимир Путин может лишиться почетного звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона. На принятие соответствующего решения намекнул его французский коллега Эммануэль Макрон, передает Agence France-Presse.

По словам европейского лидера, этот шаг наполнен «многими смыслами», и необходимо подобрать для него наиболее оптимальный момент.

«Я ничего не исключаю, но сегодня у меня нет такого решения», проговорился Макрон по окончании саммита Евросоюза в Брюсселе.

Напомним, что Путин стал обладателем награды в 2006 году. Он получил ее из рук бывшего президента Франции Жака Ширака.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"