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Журналист Хинкль: Путин внес большой вклад в укрепление многополярности мира

Политика
Журналист Хинкль: Путин внес большой вклад в укрепление многополярности мира

Усилиями президента России Владимира Путина мир стал многополярным. Такое мнение выразил журналист из США Джексон Хинкль в своем Twitter-аккаунте.

«Путин привел нас в многополярный мир», – говорится в сообщении.

Ранее глава Кремля подчеркнул, что в настоящий момент формируются зачатки многополярности: в Азии, Африке и Латинской Америке образуются новые центры развития. Путин добавил, что только многополярный мир открывает возможности по противодействию общим угрозам.

Ведущие аналитики также высказывались о вкладе России в развитие многополярности. По их мнению, усилия Запада отрезать РФ от остального мира лишь идут на руку Москве.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"