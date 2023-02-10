Усилиями президента России Владимира Путина мир стал многополярным. Такое мнение выразил журналист из США Джексон Хинкль в своем Twitter-аккаунте.
«Путин привел нас в многополярный мир», – говорится в сообщении.
Ранее глава Кремля подчеркнул, что в настоящий момент формируются зачатки многополярности: в Азии, Африке и Латинской Америке образуются новые центры развития. Путин добавил, что только многополярный мир открывает возможности по противодействию общим угрозам.
Ведущие аналитики также высказывались о вкладе России в развитие многополярности. По их мнению, усилия Запада отрезать РФ от остального мира лишь идут на руку Москве.