МЧС сообщило о 13 погибших в результате взрыва газа в Новосибирске

Жертвами взрыва газа в жилом доме Новосибирска стали 13 человек. В результате инцидента здание частично обрушилось. Об этом рассказал представитель ГУ МЧС изданию РИА Новости.
По официальным данным, при взрыве газа в доме пострадали 22 человека, еще 13 человек погибли. Трагедия произошла около 08:00 по местному времени 9 февраля на улице Линейной. В результате произошедшего в пятиэтажном доме обрушились два из четырех подъездов.
В здании оказались разрушены 30 квартир. Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что завершило поисково-спасательные работы на месте взрыва газа. В пятиэтажке было прописано более 100 человек.