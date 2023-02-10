МЧС сообщило о 13 погибших в результате взрыва газа в Новосибирске

По официальным данным, при взрыве газа в доме пострадали 22 человека, еще 13 человек погибли. Трагедия произошла около 08:00 по местному времени 9 февраля на улице Линейной. В результате произошедшего в пятиэтажном доме обрушились два из четырех подъездов.