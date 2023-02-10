Ростех сообщил о разработке боеприпасов со стопроцентной точностью поражения в России

Управляемые боеприпасы с точностью поражения 100% разрабатывают в России. Об этом рассказали в госкорпорации «Ростех», передает РИА Новости.
Представители компании сообщили о наращивании производства высокоточных боеприпасов и создании новых образцов высокоточного оружия. При этом у него крайне высокая поражающая способность.
Новые боевые припасы смогут ликвидировать объекты и технику почти гарантированно, в том числе речь идет об американских и немецких танках — Abrams и Leopard, которые будут удобной целью. В Ростехе не стали рассекречивать тип и характеристики новых боеприпасов.