Изменчивая погода парализовала работу петербургских коммунальщиков

Изменчивая погода в Санкт-Петербурге стала непреодолимым препятствием для коммунальщиков. Службы в очередной раз не справились с возложенными на них обязанностями по уборке улиц.
Ночью на город обрушились внушительные осадки. Для Гидрометцентра это не стало сюрпризом, чего не скажешь про коммунальные службы. Малейшие изменения погоды полностью лишают их способность выполнять свою работу.
Жителям Северной столицы стоит проявлять осторожность во время передвижений по улицам. Образовавшаяся наледь может создать немало проблем утром, а слякоть будет докучать горожанам днем.
Петербуржцы жалуются на некачественную уборку снега уже не первый год. При этом Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым упорно игнорируют проблемы города на Неве.