Макрон: предпосылок к передаче истребителей ВСУ в ближайшее время нет

Французский лидер Эммануэль Макрон допустил передачу истребителей ВСУ, но отметил, что на сегодняшний день у Киева нет острой нужды в данной технике. Об этом говорится в репортаже канала BFMTV.
Президент добавил, что истребители, которые президент Украины Владимир Зеленский просит включить в новый пакет военной помощи, в данный момент «не соответствуют потребностям» национальной армии. При этом, по его словам, нет никаких предпосылок к отправке воздушных боевых машин в ближайшие недели.
Политик отметил, что намерен оказывать поддержку Киеву по другим направлениям. В качестве примера Макрон привел передачу гаубиц Caesar.