Макрон: предпосылок к передаче истребителей ВСУ в ближайшее время нет

Президент добавил, что истребители, которые президент Украины Владимир Зеленский просит включить в новый пакет военной помощи, в данный момент «не соответствуют потребностям» национальной армии. При этом, по его словам, нет никаких предпосылок к отправке воздушных боевых машин в ближайшие недели.