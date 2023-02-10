МИД РФ: ЕС следует задуматься о самостоятельности для сотрудничества с Россией

Россия готова к совместной работе с ЕС, если Брюссель уделит внимание самостоятельной роли в многополярном мире. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко в беседе с газетой «Известия».
При этом дипломат добавил, что Москва уже не сможет сотрудничать с Брюсселем как прежде, так как в глазах Кремля Европейский союз утратил статус надежного партнера. Грушко также выразил недовольство некачественным расследованием взрывов на «Северных потоках» со стороны ЕС.
По словам замглавы МИД, если в Евросоюзе задумаются о собственной роли в многополюсном мире, то Москва открыта к сотрудничеству. Однако оно будет проходить по тем отраслям, где это действительно необходимо.