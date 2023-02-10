Flightradar отследил американский самолет P-8A Poseidon в районе взрыва на «Северных потоках»

Диверсия на газопроводах «Северный поток» проходила под наблюдением американского самолета-разведчика P-8A Poseidon. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию воздушных судов Flightradar24.
Журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование взрывов на «Северных потоках», согласно которому водолазы ВМС США летом 2022 года заминировали газопроводы. Через несколько месяцев их подорвали норвежцы.
Архив Flightradar24 не располагает информацией о норвежском самолете, который мог активировать взрывчатку. Однако в приложении присутствует полетная карта P-8A Poseidon, прибывшего на место диверсии через час после взрыва.