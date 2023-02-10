Автор расследования о «Северных потоках» отказался выступать в Госдуме

Американский журналист провел расследование взрывов на газопроводах. По его данным, летом прошлого года в ходе учений НАТО Baltops водолазы из США установили взрывные устройства под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2». Взрывчатку три месяца спустя активировали норвежцы.