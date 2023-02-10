Автор расследования о «Северных потоках» отказался выступать в Госдуме

Автор расследования о причастности США к взрывам на «Северных потоках» Сеймур Херш отклонил приглашение депутата Султан Хамзаев выступить в Госдуме. Ответ лауреата Пулитцеровской премии публикует РИА Новости.
«Большое спасибо, но я занимаюсь историями, а не политикой», – объяснил Херш.
Американский журналист провел расследование взрывов на газопроводах. По его данным, летом прошлого года в ходе учений НАТО Baltops водолазы из США установили взрывные устройства под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2». Взрывчатку три месяца спустя активировали норвежцы.
Президент США Джо Байден более девяти месяцев вел секретные обсуждения терактов с командой по нацбезопасности, написал Херш. Подрыв газопроводов произошел в сентябре.