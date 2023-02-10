Вице-президент Турции сообщил о 17 674 погибших при землетрясении в стране

Политик добавил, что за прошедшие 24 часа из-под образовавшихся завалов вытащили 121 человека. Для ликвидации последствий катаклизма привлечено около 30 тысяч сотрудников спасательных служб. По его словам, в пострадавшие регионы возобновлена подача газа и электроэнергии.