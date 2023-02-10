«Страна.ua»: украинское командование шантажирует простых солдат

Так, за 50 тысяч гривен по документам человек будет воевать на передовой, а в реальности служить на второй или третьей линиях боевого соприкосновения. Законный отпуск также стоит достаточно дорого. По меньшей мере за «отдых» украинцы вынуждены платить от 540 долларов.