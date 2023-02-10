«Страна.ua»: украинское командование шантажирует простых солдат

Украинские военные могут «отмазаться» от отправки на передовую за 300-400 долларов. Об этом и о прочих эпизодах вымогательства в ВСУ сообщило издание «Страна.ua».
Военнослужащие сами рассказали прессе о шантаже со стороны командования украинской армии. Кроме «сбора дани» с похоронных выплат семьям погибших солдат, они сообщили и о мошенничестве в области получения «боевых» выплат служащим тыла.
Так, за 50 тысяч гривен по документам человек будет воевать на передовой, а в реальности служить на второй или третьей линиях боевого соприкосновения. Законный отпуск также стоит достаточно дорого. По меньшей мере за «отдых» украинцы вынуждены платить от 540 долларов.