Более 17 тысяч человек признаны погибшими в результате землетрясения в Турции

Жертвами землетрясения в Турции признаны более 17 тысяч человек, еще 70 тысяч получили травмы различной степени тяжести. Эти данные предоставило управление по ликвидации стихийных бедствий.
«На момент 20:50 число погибших в ходе землетрясения составило 17 134 человека», — указано в отчете.
Землетрясение произошло в юго-восточной части страны в понедельник, 6 февраля и коснулось ряда регионов Сирии. Толчки также были зафиксированы в Ливане, Ираке и Абхазии.
Российские военные участвуют в разборе завалов. Силами ВС РФ из-под обломков были спасены 47 человек.