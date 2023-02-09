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Глава ЯRUS Добровольский оценил влияние «утечки кадров» на IT-отрасль

Общество
Глава ЯRUS Добровольский оценил влияние «утечки кадров» на IT-отрасль

Государству следует предоставлять IT-специалистам больше информации, их нужно возвращать в Россию всеми силами, считает руководитель соцсети ЯRUS Иван Добровольский. О ситуации в отрасли сообщает ФАН.

Покинувшим РФ IT-специалистам государство должно разъяснить, что они могут вернуться и работать на Родине, считает Добровольский. Но специалист напомнил, что дефицит квалифицированных программистов Россия испытывала всегда.

«Отъезд какого-то числа айтишников за границу никак не повлиял в целом на отрасль», — отметил руководитель соцсети ЯRUS.

Зампредседателя Комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что основным стимулом для возвращения в Россию может послужить льготная ипотека. В первую очередь следует замотивировать уволенных за границей специалистов, которые нужны стране.

Глава сообщества IT-предпринимателей при министре цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Титаренко заявил, что айтишники больше всего заинтересованы в законодательно закрепленной возможности получить отсрочку от мобилизации.

Между тем, «утечка кадров» затронула не все российские IT-компании. Основной состав программистов и разработчиков сохранила соцсеть ЯRUS.

#IT-сфера #IT-специалисты #утечка кадров

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