Глава ЯRUS Добровольский оценил влияние «утечки кадров» на IT-отрасль

Государству следует предоставлять IT-специалистам больше информации, их нужно возвращать в Россию всеми силами, считает руководитель соцсети ЯRUS Иван Добровольский. О ситуации в отрасли сообщает ФАН.
Покинувшим РФ IT-специалистам государство должно разъяснить, что они могут вернуться и работать на Родине, считает Добровольский. Но специалист напомнил, что дефицит квалифицированных программистов Россия испытывала всегда.
«Отъезд какого-то числа айтишников за границу никак не повлиял в целом на отрасль», — отметил руководитель соцсети ЯRUS.
Зампредседателя Комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что основным стимулом для возвращения в Россию может послужить льготная ипотека. В первую очередь следует замотивировать уволенных за границей специалистов, которые нужны стране.
Глава сообщества IT-предпринимателей при министре цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Титаренко заявил, что айтишники больше всего заинтересованы в законодательно закрепленной возможности получить отсрочку от мобилизации.
Между тем, «утечка кадров» затронула не все российские IT-компании. Основной состав программистов и разработчиков сохранила соцсеть ЯRUS.