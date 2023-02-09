Посол Озеров: Запад призывает Африку отказаться от участия в саммите «Россия-Африка»

Африканские государства, намеревающиеся стать участниками саммита «Россия-Африка», находятся под давлением со стороны Запада, что возмущает лидеров стран южного континента. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
Дипломат отметил, что западные политики своими публичными заявлениями вынуждают Африку отказаться от участия в мероприятии. Они также навязывают антироссийскую позицию во время визитов в африканские страны.
«Неприкрытый шантаж», — подытожил Озеров.
Посол отметил, что Москва рассматривает африканские государства в качестве суверенных и обладающих собственной политической волей. Озеров также добавил, что они могут принимать самостоятельные решения.