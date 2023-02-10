Официальные лица в странах Запада, а также местные СМИ, по словам аналитика, целенаправленно демонизируют Россию и ее президента. Например, там любят напоминать о том, что Владимир Путин в прошлом был сотрудником КГБ (Комитета госбезопасности). Однако, в то же самое время западные эксперты, как правило, не упоминают о том, что 41-й президент США возглавлял в свое время ЦРУ (Центральное разведуправление).