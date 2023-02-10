«Это великие люди». Риттер рассказал, почему в США лгут о россиянах и демонизируют Путина

Жители США сильно и в худшую сторону отличаются от россиян. А американские лидеры очень проигрывают президенту РФ Владимиру Путину. И именно поэтому на Западе была развернута такая мощная информационная кампания по очернению населения России и ее лидера – чтобы мир не понял, какие это великие люди, и не проникся к ним симпатией.
Такое мнение в своем YouTube-канале высказал американский военный и политический аналитик, бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Его рассуждения на русский язык перевели и опубликовали журналисты информагентства «ПолитРоссия».
Как отмечает американский эксперт, особенно широко кампания по дискредитации России и россиян была развернута странами Запада после того, как Москва приняла решение о начале специальной военной операции на Украине.
Западному населению начали буквально навязывать мысль, что русские все поголовно очень злые. Но людям в всем мире на фоне происходящих событий надо знать, что в России живут великие люди. Россияне и их лидер очень человечны и полны сострадания к людям – это то, что выгодно отличает их, например, от американцев.
«Россияне – великий народ. Я надеюсь, что люди по всему миру поймут это, и будут их еще больше уважать. При этом необходимо отметить, что русские не идеальны, так как по определению никто из нас не совершенен. Им присущи все те же слабости, которые характерны для всего человечества. Но что отличает их от американцев, это их сострадание и человечность», – сообщил Скотт Риттер.
Приводя наглядный пример того, в чем выражается разница между жителями России и Соединенных Штатов, аналитик напомнил, что в американских мегаполисах постоянно можно видеть большое количество бездомных, которые ютятся прямо на улицах в картонных коробках и палатках. И большая часть местных жителей просто ходит мимо, не замечая этих несчастных и не проявляя к ним ни капли сострадания.
В России, уверен Риттер, такая ситуация невозможна.
«Мы [американцы] игнорируем наших собственных людей, которые нуждаются в помощи. Как вы думаете, как поступят американцы с остальным миром, если ему потребуется срочная помощь? В то время как Россия проявляет искреннее сострадание, в США все это не свойственно», – объясняет эксперт.
Также Скотт Риттер рассказал и о веской причине, по которой Вашингтон скрывает от жителей Запада правду о российском президенте Владимире Путине.
Официальные лица в странах Запада, а также местные СМИ, по словам аналитика, целенаправленно демонизируют Россию и ее президента. Например, там любят напоминать о том, что Владимир Путин в прошлом был сотрудником КГБ (Комитета госбезопасности). Однако, в то же самое время западные эксперты, как правило, не упоминают о том, что 41-й президент США возглавлял в свое время ЦРУ (Центральное разведуправление).
На Западе не любят говорить правду о президенте РФ, из-за тех черт характера, которыми обладает Владимир Путин и о которые в США считают возмутительными и неприемлемыми.
«Владимир Путин необычайно сложная личность. И если начать говорить о нем правду, то все его сочтут привлекательным. Он очень честный, красноречивый и умный человек. Также ему присуще сострадание и , что самое главное, стремление заботиться о своих людях. Для американских политиков это самый большой грех», – со знанием дела объясняет американский эксперт.
В Вашингтоне, по его словам, хотели бы, чтобы Россию возглавил политик, чья деятельность была бы направлена на пользу не российскому народу, а исключительно Соединенным Штатам. И тот факт, что не в характере Путина играть по чужим правилам, возмущает американских политиков больше всего.
Именно поэтому на Западе о Владимире Путине распространяется так много откровенной лжи – чтобы общественность не узнала правды о российской лидере и не прониклась к нему хорошими чувствами.
«Путин является действительно впечатляющей личностью», – подчеркивает американец
В качестве примера Скотт Риттер напомнил, что никто из нынешних западных лидеров не имеет таких же сильных черт характера, как Владимир Путин.
Президент США Джо Байден, в частности, по его словам, является самым непрофессиональным главой Белого дома за всю американскую историю. Его некомпетентность проявилась еще когда Байден был сенатором, а пребывание на посту главы государства развеяло последние сомнения.
Руководство Запада, подчеркнул Риттер в заключение, не имеет лидерских качеств президента РФ и не заслуживает того, чтобы находится с ним на одной политической сцене.