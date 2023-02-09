Лазурный автобус собрал в кучу четыре авто в Петербурге

Лазурный автобус вечером 9 февраля протаранил четыре легковых автомобиля. ДТП произошло на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге, передает «78 | НОВОСТИ».
Очевидцы опубликовали фото с места аварии с участием пассажирского автобуса в Московском районе. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Из-за ДТП движение в сторону центра города было затруднено.
Чаще всего в авариях с общественным транспортом в Северной столице виновниками выступают водители лазурных автобусов. Они были приобретены губернатором Петербурга Александром Бегловым в рамках транспортной реформы. По мнению экспертов, за руль этого вида общественного транспорта садятся ранее работавшие в маршрутках водители, которые не прошли квалификацию.