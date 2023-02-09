Клишас призвал отдать Зеленского под трибунал после признания о Минских соглашениях

Зеленский добавил, что на Украине всегда относились к Минским соглашениям как к навязанным и не ведущим к урегулированию конфликта — он сравнил документ с поездом, который «уже катился в пропасть». В то же время договоренности могли послужить фундаментом для обсуждения различных вопросов, в частности, обмена пленными.