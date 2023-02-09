Клишас призвал отдать Зеленского под трибунал после признания о Минских соглашениях

Президента Украины Владимира Зеленского необходимо отдать под международный трибунал после его признания о Минских соглашениях. Об этом в Telegram-канале заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Зеленского нужно отдать под международный трибунал после признания, что именно он отказался от выполнения Минских соглашений, утвержденных Совбезом ООН, а США и ЕС должны наложить на Украину санкции», — полагает сенатор.
Ранее украинский лидер заявил, что самостоятельно принял решение отказаться от выполнения минских договоренностей, о чем сообщил французскому лидеру Эмманюэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. По его словам, в тех соглашениях не было «желания сохранить независимость» республике.
«Я понимаю их [западных стран] точку зрения: в первую очередь они хотели немного утолить аппетиты России за счет Украины. Промедление совершенно нормально в дипломатии. Никогда не знаешь, когда умирает человек, принимающий решения, и все вдруг становится проще», — заявил он в интервью Spiegel.
Зеленский добавил, что на Украине всегда относились к Минским соглашениям как к навязанным и не ведущим к урегулированию конфликта — он сравнил документ с поездом, который «уже катился в пропасть». В то же время договоренности могли послужить фундаментом для обсуждения различных вопросов, в частности, обмена пленными.
«И тогда я сконцентрировался на вопросе обмена пленными и сказал главе администрации президента: Андрей [Ермак], давайте активизируем это, это про людей. А когда добьемся обмена по формуле “все на всех”, посмотрим, что делать дальше», — подчеркнул президент.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад способствовал срыву минских договоренностей ради активного вооружения Украины. Подробнее — в нашей статье.