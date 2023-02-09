Проживающая в Турции россиянка рассказала, как жители справляются с последствиями землетрясения

Стихийное бедствие полностью перевернуло привычную жизнь в Турции. В кафе, торговых и развлекательных центрах практически нет людей, на лицах у многих выражения горя и печали. Россиянка добавила, что толчки в Турции продолжаются, и жители отслеживают их с помощью специального приложения, пишет «Лента.Ru».