Проживающая в Турции россиянка рассказала, как жители справляются с последствиями землетрясения

Пережившая землетрясение россиянка Юлия Шишенко рассказала, как стихийное бедствие повлияло на жизнь в Турции. По ее словам, трагедия сильно сплотила жителей страны.
Как рассказала Юлия, в Турции скорбят по погибшим в результате землетрясения. В кафе, магазинах и общественных местах организовывают точки сбора предметов первой необходимости: продуктов, воды, матрасов и одеял. Очень большой вклад в помощь пострадавшим приносит русская община.
Стихийное бедствие полностью перевернуло привычную жизнь в Турции. В кафе, торговых и развлекательных центрах практически нет людей, на лицах у многих выражения горя и печали. Россиянка добавила, что толчки в Турции продолжаются, и жители отслеживают их с помощью специального приложения, пишет «Лента.Ru».