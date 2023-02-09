С Новым Годом!

Spiegel: Зеленский пожаловался, что ему приходится вынуждать Шольца поддерживать Киев

Политика
Spiegel: Зеленский пожаловался, что ему приходится вынуждать Шольца поддерживать Киев

Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался, что ему постоянно приходится вынуждать канцлера Германии Олафа Шольца предоставлять помощь киевскому режиму.

Такой информацией он поделился во время беседы с журналистом издания Spiegel в четверг, 9 февраля. Ситуация с немецкими боевыми машинами Leopard достаточно сложная, указал украинский лидер.

«Мне приходится заставлять его помогать Украине и постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев», — подчеркнул Зеленский.

Прежде президент Украины расплакался в ходе своей речи на выступлении в Европарламенте. Таким действием он взбесил читателей британского издания Daily Mail.

#зеленский #Украина #шольц

Трансляция медиагруппы "Патриот"