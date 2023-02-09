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Пилот президентского самолета Ковалев раскрыл подробности полетов с Путиным

Общество
Пилот президентского самолета Ковалев раскрыл подробности полетов с Путиным

Подробности управления президентским самолетом, на борту которого находится глава государства Владимир Путин, раскрыл командир воздушного судна Руслан Ковалев.

По его словам, российский лидер никогда не вмешивается в работу экипажа. Крайнее слово о вылете или посадке всегда остается за командиром.

«Пассажиры, которых мы возим, они профессионалы в другом каком-то деле», — рассказал Ковалев.

Путин встретился с представителями отрасли в день векового юбилея отечественной гражданской авиации 9 февраля. Он примет участие в церемонии открытия различных объектов, а также вручит государственные награды.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"