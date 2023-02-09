Россия сделала серьезное предупреждение Соединенным Штатам за попытку вмешаться во внутренние дела страны. На это обратили внимание эксперты китайского издания NetEase.
Аналитики напомнили, что 7 февраля российский МИД передал американскому послу в Москве дипломатическую ноту с требованием прекратить «подрывную работу». В документе говорится, что несмотря на многочисленные предупреждения, дипмиссия США продолжает делать непозволительные высказывания о руководстве России и распространять фейки о ВС РФ.
«Американских дипломатов предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя "агентов влияния" с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям», — отметил источник РИА Новости, близкий к руководству ведомства.
Собеседник издания добавил, что РФ будет высылать из страны всех причастных к такой деятельности дипломатов, невзирая на их должности. Кроме того, МИД сделал жесткое представление новому послу США Линн Трейси, призвав строго соблюдать российские законы.
«Россия, как боевая нация, действительно обладает большой властью. Она никогда не будет относиться к Соединенным Штатам как к божьему подношению, как это делает ЕС. Россия — вторая по величине военная держава в мире», — напомнили авторы статьи.
По мнению обозревателей, США должны изменить свое отношение ко «лжи и воровству». В противном случае Вашингтон может не только «потерять лицо», но и «лишиться дара речи».
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в причастности ко взрывам на газопроводах «Северный поток». Подробнее о том, как Вашингтон разработал план совместно с Норвегией и каким будет ответ России, читайте в нашей статье.