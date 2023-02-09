NetEase: Россия сделала жесткое предупреждение США за вмешательство в дела страны

Аналитики напомнили, что 7 февраля российский МИД передал американскому послу в Москве дипломатическую ноту с требованием прекратить «подрывную работу». В документе говорится, что несмотря на многочисленные предупреждения, дипмиссия США продолжает делать непозволительные высказывания о руководстве России и распространять фейки о ВС РФ.