Байден заявил, что не намерен посещать Киев в ближайшее время

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не намерен посещать украинское государство в обозримом будущем.
Об этом он рассказал 9 февраля, в четверг во время общения с представителями прессы. Глава Белого дома также указал на вероятность визита в Варшаву в ближайшее время.
«Есть вероятность того, что я могу поехать в Польшу, однако это все», — подчеркнул лидер американского государства.
Один из обозревателей заметил, что президент США в своем ответе сделал особое ударение на слове «Польша». Таким образом он мог указать на свое желание прилететь с официальным визитом в Киев, предположил журналист.