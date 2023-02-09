С Новым Годом!

Байден заявил, что не намерен посещать Киев в ближайшее время

Политика
Байден заявил, что не намерен посещать Киев в ближайшее время

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не намерен посещать украинское государство в обозримом будущем.

Об этом он рассказал 9 февраля, в четверг во время общения с представителями прессы. Глава Белого дома также указал на вероятность визита в Варшаву в ближайшее время.

«Есть вероятность того, что я могу поехать в Польшу, однако это все», — подчеркнул лидер американского государства.

Один из обозревателей заметил, что президент США в своем ответе сделал особое ударение на слове «Польша». Таким образом он мог указать на свое желание прилететь с официальным визитом в Киев, предположил журналист.

#байден #США #Украина

Трансляция медиагруппы "Патриот"