Аналитик издания The American Conservative, бывший спецпомощник экс-президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана Дуг Бэндоу прокомментировал мечты главы киевского режима Владимира Зеленского по захвату Крыма.
По словам обозревателя, официальный Вашингтон не разделяет намерение украинского лидера «вернуть» полуостров. Было бы смешно, даже безумно рисковать положением на международной арене из-за целей другого государства, объяснил автор материала безынициативность американской стороны.
«Интерес США к будущему Украины скромен, а к будущему Крыма — нулевой. Одно дело — рисковать всем, защищая Америку», — указал журналист.
Ранее аналитики издания Politico констатировали, что коллективный Запад и киевский режим разошлись во мнениях по поводу Крыма.