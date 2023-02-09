Бойцы ЧВК «Вагнер» с трех сторон штурмуют населенный пункт Красная Гора

Подразделения ЧВК «Вагнер» развернули масштабное наступление на позиции украинских националистов в населенном пункте Красная Гора на севере Донецкой Народной Республики.
Как сообщает военкор Александр Симонов в своем Telegram-канале, бойцы ведут штурм сразу с трех направлений.
«У ВСУ в Красной Горе все очень плохо», — написал журналист.
По его словам, ЧВК «Вагнер» задействовала артиллерию и авиацию. В самом поселке, который расположен вблизи Бахмута, идут ожесточенные бои. Симонов уточнил, что подразделения ВСУ практически оказались в «котле».
Ранее военный аналитик Борис Рожин заявлял, что украинские войска оказывают ожесточенное сопротивление в Красной Горе, и «вагнеровцам» приходится методично разрушать оборону противника.