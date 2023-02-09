«Дешевое американское шоу». Кедми назвал цель поездки Зеленского по Европе

Турне украинского президента Владимира Зеленского по европейским столицам представляет собой тщательно спланированное Соединенными Штатами шоу, в котором каждый из участников играет отведенную ему роль.
Об этом в эфире канала «Соловьев Live» рассказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, комментируя сообщения СМИ о рабочих визитах президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, Париж и Брюссель.
По мнению Якова Кедми, само по себе присутствие Зеленского в той или иной европейской столице не имеет значения.
«Все было спланировано и разыграно. Каждый сыграл свою роль. Все аплодируют по команде. Дешевое американское шоу идет то в одной стране, то в другой. Главное привлечь и удержать внимание к проблемам и попытаться их раздут», – подчеркнул эксперт.
При этом реальное положение дел на Украине в результате нынешней поездки Владимира Зеленского по Европе не изменится. Ведь киевский режим является лишь пешкой в большой игре, которую Запад ведет против Москвы.
Ни украинский президент, ни принимающие его в своих стоицах европейские коллеги даже не пытаются решить имеющиеся проблемы, и никто от них этого не ждет, подчеркнул Кедми. Ведь западные политики преследуют совсем другие цели.
«Они пытаются создать сильнейший плацдарм против России изнутри Украины. Этот план реализуется сегодня, и военные действия только ускоряют этот процесс», – объяснил израильский политолог.
Напомним, ранее президент Украины пожаловался журналистам немецкого издания Spiegel, на сложную ситуацию с поставками Киеву танков Leopard. По словам Владимира Зеленского, ему приходится постоянно заставлять канцлера ФРГ Олафа Шольца продолжать помогать Украине.