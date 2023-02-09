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«Дешевое американское шоу». Кедми назвал цель поездки Зеленского по Европе

Ближнее зарубежье
«Дешевое американское шоу». Кедми назвал цель поездки Зеленского по Европе

Турне украинского президента Владимира Зеленского по европейским столицам представляет собой тщательно спланированное Соединенными Штатами шоу, в котором каждый из участников играет отведенную ему роль.

Об этом в эфире канала «Соловьев Live» рассказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, комментируя сообщения СМИ о рабочих визитах президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, Париж и Брюссель.

По мнению Якова Кедми, само по себе присутствие Зеленского в той или иной европейской столице не имеет значения.

«Все было спланировано и разыграно. Каждый сыграл свою роль. Все аплодируют по команде. Дешевое американское шоу идет то в одной стране, то в другой. Главное привлечь и удержать внимание к проблемам и попытаться их раздут», – подчеркнул эксперт.
«Дешевое американское шоу». Кедми назвал цель поездки Зеленского по Европе

При этом реальное положение дел на Украине в результате нынешней поездки Владимира Зеленского по Европе не изменится. Ведь киевский режим является лишь пешкой в большой игре, которую Запад ведет против Москвы.

Ни украинский президент, ни принимающие его в своих стоицах европейские коллеги даже не пытаются решить имеющиеся проблемы, и никто от них этого не ждет, подчеркнул Кедми. Ведь западные политики преследуют совсем другие цели.

«Они пытаются создать сильнейший плацдарм против России изнутри Украины. Этот план реализуется сегодня, и военные действия только ускоряют этот процесс», – объяснил израильский политолог.
«Дешевое американское шоу». Кедми назвал цель поездки Зеленского по Европе

Напомним, ранее президент Украины пожаловался журналистам немецкого издания Spiegel, на сложную ситуацию с поставками Киеву танков Leopard. По словам Владимира Зеленского, ему приходится постоянно заставлять канцлера ФРГ Олафа Шольца продолжать помогать Украине.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"