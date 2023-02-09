Путин одной поговоркой о волках описал работу России над авиационной отраслью

Российский президент Владимир Путин прокомментировал состояние, в котором находится российская авиационная отрасль, воспользовавшись старинной русской поговоркой о волках.
Рассуждая об этой сфере и последних решениях ответственных в данной сфере лиц он заявил, что все шаги Москвы по удержанию авиации на плаву никому не вредят. Также он подчеркнул, что отчитывал министра транспорта РФ Виталия Савельева по вопросу закупок отечественной техники.
«Россия никому не хамит, но с волками жить — по-волчьи выть», — заключил свою мысль лидер.
Также Владимир Путин выразил соболезнования в связи со взрывом газа в жилом доме в Новосибирске, в результате которого, по последним данным, погибли восемь человек. Трагедия произошла в четверг, девятого февраля.