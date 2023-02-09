Путин одной поговоркой о волках описал работу России над авиационной отраслью

Рассуждая об этой сфере и последних решениях ответственных в данной сфере лиц он заявил, что все шаги Москвы по удержанию авиации на плаву никому не вредят. Также он подчеркнул, что отчитывал министра транспорта РФ Виталия Савельева по вопросу закупок отечественной техники.