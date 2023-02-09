Марков назвал три причины, почему Орбан не стал хлопать Зеленскому на саммите ЕС

8 февраля Зеленский отправился в заграничное турне по странам Европа с просьбой отправить на Украину истребители. За это время президент встретился с королем Великобритании Карлом III, премьер-министром Риши Сунаком, французским лидером Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Подробнее о том, как на Западе отнеслись к его политическому вояжу, читайте в нашей статье.