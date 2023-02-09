Марков назвал три причины, почему Орбан не стал хлопать Зеленскому на саммите ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите лидеров стран ЕС, который проходит с 9 по 10 февраля в Брюсселе. Видео с мероприятия опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Telegram-канале «Пул №3».
На кадрах видно, как украинский лидер вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем подходит к зоне фотографирования с главами стран — членов ЕС. Все участники саммита начинают хлопать Зеленскому, за исключением Орбана и стоящего за его спиной канцлера Австрии Карла Нехаммера.
Политолог Сергей Марков перечислил несколько причин, по которым венгерский премьер решил повести себя таким образом. Во-первых, киевские власти приняли недемократический закон о насильственной украинизации в отношении всех языков, кроме государственного. При этом в настоящее время в республике проживает 150 тыс. венгров.
«Это закон против русского языка, но он бьет и по венгерскому языку. Позиция Орбана против Киева поддерживается большинством населения в Венгрии. Орбан лично смелый политик и не боится идти против Брюсселя. И в этом его поддерживают большинство избирателей в Венгрии», — объяснил Марков.
Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт не ратифицирует членство Украины в ЕС до тех пор, пока в Закарпатье не решится проблема с притеснением венгерского национального меньшинства.
«Украинские закон о языке и закон об образовании далеки от европейских стандартов», — констатировал Гуйяш.
Политик добавил, что Будапешт не поставляет Киеву вооружение, поскольку передать его можно только через территорию Закарпатья, но тогда местные венгры могут «оказаться в опасности».
8 февраля Зеленский отправился в заграничное турне по странам Европа с просьбой отправить на Украину истребители. За это время президент встретился с королем Великобритании Карлом III, премьер-министром Риши Сунаком, французским лидером Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Подробнее о том, как на Западе отнеслись к его политическому вояжу, читайте в нашей статье.