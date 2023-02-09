Приглашение Зеленского в Елисейский дворец стало яблоком раздора между Италией и Францией

Визит президента Украины Владимира Зеленского посетить Елисейский дворец в преддверии саммита Евросоюза обострил конфликт между Францией и Италией. К такому выводу пришли журналисты агентства Bloomberg.
Премьер-министр Италии Джорджиа Мелони заявила, что действия президента Франции Эммануэля Макрона являются «неуместными». В ответ, французский политик «огрызнулся».
«Франция и Германия играют особую роль в поддержке Украины», — подчеркнул он.
По мнению журналистов, данная дипломатическая колкость в очередной раз продемонстрировала хрупкость отношений между Римом и Парижем с тех пор, как Мелони сменила Марио Драги на посту премьер-министра. Одним из главных «камней преткновения» стал вопрос о миграции.
Оба правительства на протяжении нескольких месяцев пытались назначить дату официального визита итальянской делегации в Париж для решения этого вопроса. По заявлению пресс-службы Макрона, приглашение было выслано еще в октябре 2022 года. Представители итальянского лидера отказались от комментариев прессе по этому вопросу.
Стоит заметить, что отношения между Францией и Италией не всегда были дружественными. В 2019 году Франция отозвала своего посла после того, как бывший вице-премьер Луиджи Ди Майо встретился с протестующими в желтых жилетах, которые проводили кампанию против политики Макрона.
Ранее обозреватель Владимир Корнилов сообщил, что подготовка к традиционному песенному фестивалю в итальянском Сан-Ремо оказалась испорчена из-за речи украинского президента Владимира Зеленского.