Приглашение Зеленского в Елисейский дворец стало яблоком раздора между Италией и Францией

Стоит заметить, что отношения между Францией и Италией не всегда были дружественными. В 2019 году Франция отозвала своего посла после того, как бывший вице-премьер Луиджи Ди Майо встретился с протестующими в желтых жилетах, которые проводили кампанию против политики Макрона.